Помогите, пожалуйста решить! Необязательно оба. хотя бы один. Заранее огромное спасибо!!! 1) 2)

1)Подробно распишу, так и быть. Приводим дроби к общему знаменателю и за одно домножаем неравенство на -1, получаем: Теперь нужно разложить знаменатель на множители чтобы применить метод интервалов. Подбираем корень x=1 и раскладываем обычным способом: Применяем метод интервалов и получаем: x (-oo; 2) U (-1/3; 0) 2) Переходим к системе: {|2x+1|>=1 {|2x+1|<=9 А вот ее решай сам(а), мне уже лень расписывать.