Помогите пожалуйста решить номер:Последовательность задана условиями : С1=8, Сn+1=Cn+2. Найти С6.

Из условия мы можем воспользоваться формулой последующего члена последовательности (т.е. Cn+1=Cn+2) C1=8 (по условию) найдем C2: C2=C1+2 C2=8+2=10 Аналогично найдем C3, C4, C5 и наконец то что спрашивается в задаче C6: C3=C2+2 C3=10+2=12 C4=C3+2 C4=12+2=14 C5=C4+2 C5=14+2=16 C6=C5+2 C6=16+2=18 Ответ: 18 Рада была помочь, надеюсь все понятно)))