Помогите, пожалуйста, решить уравнение.

Помогите, пожалуйста, решить уравнение.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Значение логарифма должно быть равным 8 тк логарифм 8 по основанию 2 равен 3 , тогда
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