Помогите пожалуйста решить уравнение : 86=х+14+х

Помогите пожалуйста решить уравнение : 86=х+14+х

Ответ(ы):

Ответил Гость:
-х-х=14-86 -2х=-72 2х=72 х=36
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