Помогите пожалуйста решить уравнение,заранее спасибо 9(Х+24)=315

Помогите пожалуйста решить уравнение,заранее спасибо 9(Х+24)=315

Ответ(ы):

Ответил Гость:
9(Х+24)=315 9x+216=315 | -216 9x=99 | :9 x=11
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