Помогите пожалуйста решить уравнения:(18+23*z)-127=98

Помогите пожалуйста решить уравнения:(18+23*z)-127=98

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(18+23*z)-127=98; 18+23z=98+127; 23z=225-18; Z=207:23; Z=9
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