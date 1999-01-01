Помогите пожалуйста решить задачу 1.Из 18 тонн железной руды выплавляют 100 тонн железа. Сколько железа можно получит из 36 тонн руды? 2.В семенах льна содержится 40% масла. Сколько масла содержится в 80 кг семян льн...

Помогите пожалуйста решить задачу 1.Из 18 тонн железной руды выплавляют 100 тонн железа. Сколько железа можно получит из 36 тонн руды? 2.В семенах льна содержится 40% масла. Сколько масла содержится в 80 кг семян льна?

1) У вас ошибка в условиях задачи. Из 18 тонн руды никак 100 тонн железа не получишь. Возможно 18 тысяч тонн руды или 10 тонн железа? 2) в 80 кг льна содержится 32 кг масла. находиться по пропорции 80кг - 100%, х кг- 40%.