Помогите пожалуйста решить задачу четыре мальчика измерили свой рост . Получились следуюшие результаты :149 см , 167 см , 158 см и 152 см . Известно , что Али выше Самира , но ниже Наиль ,Юсиф ниже ,чем Самир. Какого роста каждый мальчик ?