Помогите пожалуйста решить задачу Для детского дома купили фрукты .Яблок -46 кг ,грушь на 12 кг меньше чем яблок ,а мандаринов на 8 кг больше чем грушь. На сколько килограмов мандаринов купили меньше , чем яблок? ...
Помогите пожалуйста решить задачу Для детского дома купили фрукты .Яблок -46 кг ,грушь на 12 кг меньше чем яблок ,а мандаринов на 8 кг больше чем грушь. На сколько килограмов мандаринов купили меньше , чем яблок?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 46-12 = 34 кг груш 2) 34+8= 42 кг мандарины 3)46-42= 4 на столько меньше Ответ: 4 на столько меньше мандаринов чем яблок