Помогите пожалуйста решить задачу Для детского дома купили фрукты .Яблок -46 кг ,грушь на 12 кг меньше чем яблок ,а мандаринов на 8 кг больше чем грушь. На сколько килограмов мандаринов купили меньше , чем яблок?