Помогите пожалуйста решить задачу. На 21 детскую простыню требуется столько же полотна, сколько на 15 простыней для взрослых. Сколько полотна расходую т на одну простыню для взрослых, если на одну детскую простыню рас...
Помогите пожалуйста решить задачу. На 21 детскую простыню требуется столько же полотна, сколько на 15 простыней для взрослых. Сколько полотна расходую т на одну простыню для взрослых, если на одну детскую простыню расходуют 1 м 50 см? (выразил длину в сантиметрах).
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ответ ============= = 210 см