Помогите пожалуйста решить Задачу : найти число , зная, что если отнять от него одну треть и одну четверть, то получится 10
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Помогите пожалуйста решить Задачу : найти число , зная, что если отнять от него одну треть и одну четверть, то получится 10
Ответ(ы):
Гость:
Х - х:3 - х:4 = 10 (если от неизвестного числа вычесть одну треть, то это число запишем, как х:3, а одну четверть - х:4) 12х:12 - 4х:12 - 3х:12 = 10 5х:12=10 5х=120 х=120:5 х=24
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