Помогите пожалуйста решить Задачу : найти число , зная, что если отнять от него одну треть и одну четверть, то получится 10

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Помогите пожалуйста решить Задачу : найти число , зная, что если отнять от него одну треть и одну четверть, то получится 10

Автор: Гость