Помогите пожалуйста решить задачу нужно до завтра сможет ли разложить мартышка 44 орехов на 9 кучек так,чтобы количество орехов в разных кучках было различным?

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Помогите пожалуйста решить задачу нужно до завтра сможет ли разложить мартышка 44 орехов на 9 кучек так,чтобы количество орехов в разных кучках было различным?

Автор: Гость