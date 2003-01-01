Помогите пожалуйста решить задачу!!!!! Задача: Определите, сколько человек на уроке физкультуры, если 2/5 присутствующих на уроке прыгают в длину, 25% прыгают в высоту, а ос тальные 7 человек играют в мяч.
Помогите пожалуйста решить задачу!!!!! Задача: Определите, сколько человек на уроке физкультуры, если 2/5 присутствующих на уроке прыгают в длину, 25% прыгают в высоту, а ос тальные 7 человек играют в мяч.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть общее количество человек на уроке х, тогда - прыгают в длину, 0.25х - прыгают в высоту, а общее кол-во человек тогда: . составим уравнение: ответ: 20 человек на уроке физкультуры