ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.На молочном комбинате кубанская буренка изготовили 4700 л молочной продукций молока изготовили 2700 л кефира в три раза меньше чем молока остальная продукция ряженка....
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.На молочном комбинате кубанская буренка изготовили 4700 л молочной продукций молока изготовили 2700 л кефира в три раза меньше чем молока остальная продукция ряженка.Какой молочной продукций изготовили больше ряженки или кефира и на сколько?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 2700/3=900(л) - кефир2)4700-(2700+900)=1100(л) - ряженка3)1100-900=200(л)Ряженки изготовили на 200 литров больше чем кефира