ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.На молочном комбинате кубанская буренка изготовили 4700 л молочной продукций молока изготовили 2700 л кефира в три раза меньше чем молока остальная продукция ряженка.Какой молочной продукций изготовили больше ряженки или кефира и на сколько?