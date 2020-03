Помогите пожалуйста решить задание. Fill in: much, many, a few, a little. 1 How . . . . . . milk do you need? 2 Is there . . . . . . coffee left? 3 There are . . . . . . . . pears in the fridge. 4 There is . . . ....

Помогите пожалуйста решить задание. Fill in: much, many, a few, a little. 1 How . . . . . . milk do you need? 2 Is there . . . . . . coffee left? 3 There are . . . . . . . . pears in the fridge. 4 There is . . . . . . . . sugar left. 5 How . . . . . . . . carrots are there? 6 Are there . . . . . . . . . students in the class?

