Помогите пожалуйста!! Романс "Я помню чудное мгновение" - разобрать кульминация

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Помогите пожалуйста!! Романс "Я помню чудное мгновение" - разобрать кульминация
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Гость:
Крч я типо помлю момент который мне оч понравился
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