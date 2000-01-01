Помогите пожалуйста Россия в 2000-2015 гг. кратко Умоляюююююююююю

Со второй половины 2008 г. по России ударил мировой кризис, резко упали цены на нефть. Спад производства, рост безработицы и т. п. Принятые меры (выделение денег из резервов банкам и предприятиям) не спасли экономику, более того, их использовали неэффективно. Рост продолжался и при Путине до середины 2000-х гг. Но структурной перестройки производства не произошло. Так как начался быстрый рост мировых цен на нефть, который сделавозможным иметь высокие доходы и без перестройки производства. Повышение цен на нефть (с 11-12 долларов за баррель до 150 в середине 2000-х) обессмысливало вложение денег в другие отрасли.В 2014 году — украинский кризис. Который придал ускорение начинавшимся процессам. Санкции со стороны Запада показали, насколько уязвима оказалась российская финансовая система и как большинство корпораций (в том числе государственных) зависят от кредитования с Запада.Срочно начали создавать национальную платежную систему и решать проблемы с долгами российских корпораций. Далеко не все было сделано правильно, но проблему хотя бы осознали.