Помогите пожалуйста с биологией решить задачу. В результате мутации во фрагменте молекулы белка аминокислота три амин заменилась на глутамин. Определить аминокислотный состав нормального и мутированного белка в норме...

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Помогите пожалуйста с биологией решить задачу. В результате мутации во фрагменте молекулы белка аминокислота три амин заменилась на глутамин. Определить аминокислотный состав нормального и мутированного белка в норме иРНК имеет цепь ГУЦАЦАГЦГАУЦААУ

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