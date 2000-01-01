Помогите пожалуйста с биологией решить задачу. В результате мутации во фрагменте молекулы белка аминокислота три амин заменилась на глутамин. Определить аминокислотный состав нормального и мутированного белка в норме...
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Помогите пожалуйста с биологией решить задачу. В результате мутации во фрагменте молекулы белка аминокислота три амин заменилась на глутамин. Определить аминокислотный состав нормального и мутированного белка в норме иРНК имеет цепь ГУЦАЦАГЦГАУЦААУ
Ответ(ы):
Гость:
Норм иРНК: ГУЦ-АЦА-ГЦГ-АУЦ-ААУ норм. полипептид: валин-треонин-аланин-изолейцин-аспаргин мут. полипептид: валин-глутамин-аланин-изолейцин-аспаргин мут. иРНК: ГУЦ-ЦАГ-ГЦГ-АУЦ-ААУ
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