Помогите, пожалуйста, с химией! Срочно! Рассчитайте объем фосфорной кислоты с массовой долей 40% и плотностью 1,25 г/мл, необходимый для взаимодействия 0,8 г гидроксида натрия с фосфорной кислотой с образованием гидр...
Помогите, пожалуйста, с химией! Срочно! Рассчитайте объем фосфорной кислоты с массовой долей 40% и плотностью 1,25 г/мл, необходимый для взаимодействия 0,8 г гидроксида натрия с фосфорной кислотой с образованием гидрофосфата.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Масса кислоты: х= 68г*0,8 г/40 г = 1,36 г m= V*P, V= mp V = 1,36г/1,25 г/мл = 1,088 мл М щелочи = 40 Ответ: 1,088 мл