Помогите пожалуйста с олимпиадой. Переведите на английский предложения. 1.В этой части света солнце садится рано.2Джойс едет в Лондон завтра, потому что её дядя хочет её вид еть. 3Некоторым людям больше всего нравится лето, некоторые любят весну или осень , а другие предпочитают зиму.