Помогите пожалуйста с олимпиадой. Переведите на английский предложения. 1.В этой части света солнце садится рано.2Джойс едет в Лондон завтра, потому что её дядя хочет её вид еть. 3Некоторым людям больше всего нравится...
Помогите пожалуйста с олимпиадой. Переведите на английский предложения. 1.В этой части света солнце садится рано.2Джойс едет в Лондон завтра, потому что её дядя хочет её вид еть. 3Некоторым людям больше всего нравится лето, некоторые любят весну или осень , а другие предпочитают зиму.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1.In this part of the world the sunsets very soon. 2.Tomorrow Joyce will go to London because her uncle wants to see her! 3.Some people like summer the most,some like spring or autumn,but others like winter.