Помогите пожалуйста с русским, вообще не разбираюсь с прямой речью и знаками препинания!!! Преобразуйте предложения с косвенной речью в предложения с прямой речью. Я не стал расспрашивать моего верного спутника, з...

Помогите пожалуйста с русским, вообще не разбираюсь с прямой речью и знаками препинания!!! Преобразуйте предложения с косвенной речью в предложения с прямой речью. Я не стал расспрашивать моего верного спутника, зачем он не повез меня прямо в те места. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ёрш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. Одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей. Мать спросила работавшего в поле рабочего, далеко ли до дегтярного завода. Подъехали они к избе, спрашивают, где тут разыскать хозяйственную часть. Павел Дмитриевич Корин, показывая мне свою, лучшую в России, а значит, и во всём мире частную коллекцию икон, говорил, что он все деньги, заработанные трудом художника, вложил в это собрание. Он рассказывал, что ему понадобилось сорок лет, чтобы составить это собрание истинно прекрасных икон. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!