Помогите, пожалуйста с сочинением на любую из перечисленых тем: -Юбилейные даты региональных писателей (Москва)-Культурное наследие В.Шекспира-Русская литература в отечест венном кинематографе -История света: от уго...

Космос всегда был загадкой, и останется еще очень долго. А как известно любому человеку очень интересно и заманчиво все что не досягаемо для него. Именно поэтому космос для многих является мечтой, которая в свою очередь все же не досягаема. Космос (Вселенная), сейчас не может быть изучена более чем на 1% (а, скорее всего, и на порядки меньше)., т.к. мы не имеем возможности, на данный момент, заглянуть дальше, какими бы мощными средствами обнаружения не воспользовались... И все таки надеюсь наша наука не будет стоять на место и может быть даже кто то из моих одноклассников, а может быть и я сама найду что то новое в изучение космоса, а быть может и в скором будущем мы сможем без помех и больших затрат путешествовать по просторам вселенной. Надеюсь эта мечта будет осуществима для человечества в целом в ближайшее будущее, которое не за горами.