Помогите пожалуйста с сочинением!"Какой вклад я могу внести в сохранение памяти о победе в Великой Отечественной Войне?" Не менее 1800 букв (знаков) . Спасибо заранее!

Велико-отечественная война, это не просто событие которое произошло давным давно, это наша память о победе, о героях того времени, о тех смельчаках которые кидались на амбразуру, что бы прикрыть своих солдат. Велико-отечественная война конечно прошла давным давно, но мы должны помнить ее всегда, в ней погибали наши дедушки, прадедушки именно из за этого мы никогда не должны забывать ее. На самом деле я не могу понять много из этой войны, я там не была/был... Но я точно могу сказать, что я могу сделать для того чтобы эта война никогда не была забыта. Я могу написать книгу о войне, я могу сочинить песню о войне, но самое главное, что я могу сделать, так это то что я могу рассказать более младшему поколению то, что мне рассказывал мой дедушка/прадедушка. Я постараюсь донести всему миру, что мои предки погибали не зря. Что я достоин жить и я хочу что бы они мной гордились, потому что я горжусь ими. Можно конечно подредактировать но общая направленность ясна, и ещё я не считала сколько знаков надеюсь хватит ;D