Помогите пожалуйста с тестом по обществознанию))) Тест 25. Обобщение темы «Экономика» (8 класс) Вариант 1 А 1. Главной проблемой экономики являетс я: 1) взаимодействие спроса и предложения 2) низкий уровень экономических знаний 3) ограниченность ресурсов 4) высокая степень специализации в мировом хозяйстве А 2. Верны ли суждения об экономическом выборе: а) совершая экономический выбор, человек всегда принимает самое рациональное решение; б) экономическое решение потребителя не связано с понятием альтернативной стоимости? 1) верно только А 3) верны оба суждения 2) верно только Б 4) оба суждения неверны А 3. Какая экономическая система приводит к чрезвычайному неравенству доходов населения? 1) смешанная 2) рыночная 3) плановая 4) традиционная А 4. Что лежит в основе имущественных отношений между людьми? 1) собственность 2) конкуренция 3) прибыль 4) закон А 5. Конкуренция в современных условиях рыночной экономики позволяет предпринимателю: 1) платить налоги государству 3) принимать самостоятельные экономические решения 2) снижать качество продукции 4) нарушать экономические законы А 6. Верны ли суждения о факторах производства: а) к факторам производства относятся способности и квалификация работников; б) факторы производства- это свободные блага? 1) верно только А 3) верны оба суждения 2) верно только Б 4) оба суждения неверны А 7. Верны ли следующие суждения об акционерном обществе: а) акционерное общество-самая распространенная форма организации предпринимательской деятельности; б) финансовые возможности акционерных обществ выше, чем у других форм бизнеса? 1) верно только А 3) верны оба суждения 2) верно только Б 4) оба суждения неверны А 8. Сумма денег, полученная гражданином в целом за определенный период: 1) зарплата 2) дивиденд 3) реальный доход 4) номинальный доход А 9. Верны ли суждения о внешнеторговом обороте: а) внешнеторговый оборот равен сумме экспорта и импорта; б) внешнеторговый оборот- это объем внешнеторговой деятельности, измеряемый в денежном выражении? 1) верно только А 3) верны оба суждения 2) верно только Б 4) оба суждения неверны А 10. Верны ли суждения о кредите: а) кредит частным лицам предоставляется в форме личных займов; б) банки предоставляют кредиты физическим и юридическим лицам? 1) верно только А 3) верны оба суждения 2) верно только Б 4) оба суждения неверны В 1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «налог». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 1) акциз 4) прямой 2) обязательный платеж 5) добровольность 3) косвенный 6) пошлинаВ 2. В каких отраслях производства наблюдаются явления сезонной безработицы? 1) сельское хозяйство 4) металлургия 2) торговля 5) приборостроение 3) строительство 6) отдых и туризм В 3. Установите соответствие между терминами и определениями. Одному элементу левого столбика, соответствует один элемент правого. 1) альтернативная стоимость А) процесс обесценивания денег, который проявляется ростом цен на товары и услуги 2) кредит Б) предоставление денег или товаров в долг на определенный срок 3) инфляция В) цена потери, на которую готов идти потребитель, чтобы получить возможность приобрести желаемое