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Помогите пожалуйста с уравнением) 6,28y-2,8y=36,54
Помогите пожалуйста с уравнением) 6,28y-2,8y=36,54
Ответ(ы):
Ответил Гость:
6,28-2,8=3,48 3,48y=36,54 y=10,5
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