Помогите пожалуйста с задачей по геометрии. Дано: ABCD-параллелограмм BE=MD Доказать: AECM-параллелограмм

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Помогите пожалуйста с задачей по геометрии. Дано: ABCD-параллелограмм BE=MD Доказать: AECM-параллелограмм
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Автор: Гость
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Гость:
89276404452 звони я репетитор если что не волнуйся , вот номер я оставил
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