Помогите пожалуйста с задачей по геометрии. Дано: ABCD-параллелограмм BE=MD Доказать: AECM-параллелограмм
Разное
Помогите пожалуйста с задачей по геометрии. Дано: ABCD-параллелограмм BE=MD Доказать: AECM-параллелограмм
Ответ(ы):
Гость:
89276404452 звони я репетитор если что не волнуйся , вот номер я оставил
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