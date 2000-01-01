Помогите пожалуйста с задачей: сторона основания правильной треугольной призмы равна 8см, а диагональ боковой грани 10см. Найти площадь полной поверхности и объём призмы
Помогите пожалуйста с задачей: сторона основания правильной треугольной призмы равна 8см, а диагональ боковой грани 10см. Найти площадь полной поверхности и объём призмы
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Sп = Sб + 2*Sосн (где Sп - площадь полной поверх, Sб - площадь боковой, Sосн - площадь основания) Sб = Pосн * h (Pосн - периметр основания) h = 10 - 8 = 36 h = 6 Pосн = 8*3 = 24 Sб = 24*6 = 144 Sосн = 8* = 16√3 Sп = 144 + 32√3 V = Sосн * h (объем призмы) V = 16√3 * 6 = 96√3