Помогите пожалуйста сделать лексический разбор слова заклинать!!!!!!!!! 06.09.2013

Без контекста невозможно сделать лексический разбор слова. Было бы хотя бы 1 предложение. А так лексический разбор выглядит так: Схема лексического разбора слова. 1. Определите лексическое значение слова в контексте. 2. Если слово многозначно, укажите другие его значения (при необходимости можно пользоваться толковым словарём русского языка) . 3. Установите тип лексического значения в данном контексте: а) прямое; б) переносное. 4. Если значение переносное, охарактеризуйте вид переносного значения. 5. Постройте синонимический ряд для слова в данном значении. 6. Подберите антонимическую пару к данному слову. 7. Определите, является данное слово исконно русским или заимствовано из другого языка. 8. Установите принадлежность анализируемого слова к общеупотребительной лексике или лексике, ограниченной в употреблении. 9. Определите, является ли слово устаревшим. 10. Укажите, входит ли данное слово в состав фразеологизмов.