Помогите пожалуйста сделать синтаксический разбор предложения Стало ясно ,что мы потеряли правильное направление и заблудились в этом диком лесу.
Помогите пожалуйста сделать синтаксический разбор предложения Стало ясно ,что мы потеряли правильное направление и заблудились в этом диком лесу.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Стало-глагол( подчеркиваем 2 чертами) ясно-наречие(подчеркиваем тире) мы-сущ. (1 чертой) потеряли-глагол( подчеркиваем 2 чертами) правильное-прил(волнистой линией) направление-сущ(подчеркиваем тире) заблудились-глагол( подчеркиваем 2 чертами) этом-местоимение(подчеркиваем тире точкой) диком-прил(волнистой линией) лесу-сущ(подчеркиваем тире точкой) (Предложение простое, распростроненное,осложнено однородными членами предложения)