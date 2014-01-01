Помогите пожалуйста. Сочинение по фильму Крым.Путь на Родину.7 класс

Полнометражная документальная лента была задумана, чтобы сохранить для истории каждый значимый эпизод событий, происходивших в Крыму весной 2014 года. Съемки продолжались 8 месяцев и охватили Севастополь и Форос, Симферополь и Керчь, Ялту и Бахчисарай; Феодосию, Джанкой, Алушту и еще десяток населенных пунктов Крыма. По горячим следам был записан большой разговор с Владимиром Путиным, а потом еще больше полусотни интервью с участниками и свидетелями Крымской весны. С чего все началось? Как Россия получила официальное обращение от легитимного президента Украины с просьбой спасти ему жизнь?