Помогите пожалуйста сочинить не длинную сказку

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Помогите пожалуйста сочинить не длинную сказку
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жил был король у него было 2 сына. однажды случилась беда и.т.д как тебе( а потом легко)
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