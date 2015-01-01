Помогите пожалуйста сочинить небольшой рассказ о школьной жизни в разные времена 1990 - 2015 годы какие предметы изучали раньше , а какие сейчас

Рассказ к сожалению не смогу написать,но я тебе просто прикину "идей" Раньше в школу обязательно носили форму,да, и сейчас большинство школ ввело форму(к большому сожалению :(),но раньше была форма строже. Обязательно Класическое коричновое платье,фартук со спины завязывается на бант, фартук спереди отделан декоративными застрочками,и конечно же красный галстук.Мальчики одевали ...(см. в википидии Школьная форма в СССР)Раньше изучали астрономоию,черчению,арифметику,логику. Про еду уж и сравнивать не буду. ____________________________________________ Ну,вообщем,ты поняла?)