ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!! Август-астры Август-звезды Август-грозди Винограда и, и рябины Ржавой-август Написать эссэ: описать образ мужчины носящего им я август.

Разное
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!! Август-астры Август-звезды Август-грозди Винограда и, и рябины Ржавой-август Написать эссэ: описать образ мужчины носящего им я август.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
почему поэтесса Цветаева сравнивает Август с астрами , звездами и гроздьями винограда ...
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