Помогите пожалуйста, срочно до завтра!!!! Составьте диалог, который мог бы произойти накануне дня рождения ваших бабушки или дедушки. Что можно подарить близкому человеку, как им должен быть подарок. Как можно поздрав...

Помогите пожалуйста, срочно до завтра!!!! Составьте диалог, который мог бы произойти накануне дня рождения ваших бабушки или дедушки. Что можно подарить близкому человеку, как им должен быть подарок. Как можно поздравить бабушку (дедушку) с днём рождения? Нужно ли это делать самому или достаточно присоединиться к поздравлениями родителей?

Я подошла к своему брату и сказала: — Ну что, братец. Скоро День рождения бабушки. Что собираешься дарить? — Я не знаю... А что им можно подарить? Калоши новые? — брат хихикнул. Я дала ему мелкий подзатыльник и сказала: —Не умеешь ты, братец, широко думать. Можно подарить цветы, книгу какую—нибудь. — Книгу? Хммм.... Что насчет..."Медицинского Справочника"? —.он снова засмеялся. Как только он успокоился он предложил: — Ладно, шутки в сторону. Давай купим открытку, да цветы. И все тут. — Давай! — после этих слов, я направилась в сторону магазина...