Помогите пожалуйста срочно надо на завтра 5 - 6 предложений : Поразмышляйте : почему мы должны любить и беречь все живое ?Свое рассуждение начните так : " Мы должны любить и беречь все живое .... "

Гость: Гость:

Мы должны любить и беречь всё живое так как мы дышим благодаря растениям. Если мы будем уничтожать растительность , то нам грубо говоря нечем будет дышать . Мы не должны быть жестокими . Убивая разных насекомых , мы лишаем их жизни , которой они жили и не беспокоили людей . Если мы будем уничтожать всё живое , то планета вымрет . Берегите всё живое .