Помогите пожалуйста , срочно надо . Смысл названия поэмы"Демон" Пушкин
Помогите пожалуйста , срочно надо . Смысл названия поэмы"Демон" Пушкин
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Поэт отметил, что вложил в свое стихотворение гораздо более глубинный смысл, суть которого сводится к тому, что любой человек в своей жизни сталкивается с подобными искушениями, и лишь от него самого зависит, сможет ли он сохранить душевную чистоту, пылкость сердца и остроту чувств, который жестокий мир постоянно проверяет на прочность.