Помогите пожалуйста срочно надо!!!!()()() вопросы на них ответы найти 7класс. (1)Что такое материк.(2)Что такое часть света.(3)сколько материков на земле.(4)сколько частей све та.(5)Что такое океаны?.(6)из каких часте...

Помогите пожалуйста срочно надо!!!!()()() вопросы на них ответы найти 7класс. (1)Что такое материк.(2)Что такое часть света.(3)сколько материков на земле.(4)сколько частей све та.(5)Что такое океаны?.(6)из каких частей состоит мировой океан?.(7)Чем отличаеться материки от частей света?.(срочно помогите),,,,,,зарание спасибо