Помогите пожалуйста срочно надо!!!!()()() вопросы на них ответы найти 7класс. (1)Что такое материк.(2)Что такое часть света.(3)сколько материков на земле.(4)сколько частей све та.(5)Что такое океаны?.(6)из каких часте...
Помогите пожалуйста срочно надо!!!!()()() вопросы на них ответы найти 7класс. (1)Что такое материк.(2)Что такое часть света.(3)сколько материков на земле.(4)сколько частей све та.(5)Что такое океаны?.(6)из каких частей состоит мировой океан?.(7)Чем отличаеться материки от частей света?.(срочно помогите),,,,,,зарание спасибо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 первый ответ: Континент (от лат. continens , родительный падеж continentis ) — крупный массив земной коры, значительная часть которого расположена выше уровня Мирового океана (суша), а остальная периферийная часть