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Помогите пожалуйста, срочно! найдите значение выражения: log5 625
Помогите пожалуйста, срочно! найдите значение выражения: log5 625
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И правильный ответ: 4
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