Помогите пожалуйста!!! Срочно!!! Николай Фомич Хлебников решил открыть в своем микро-районе мини-пекарню, чтобы продавать соседям всегда свежий, горячий и вкусный хлеб. Он а рендовал помещение и закупил обо¬рудование,...

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Помогите пожалуйста!!! Срочно!!! Николай Фомич Хлебников решил открыть в своем микро-районе мини-пекарню, чтобы продавать соседям всегда свежий, горячий и вкусный хлеб. Он а рендовал помещение и закупил обо¬рудование, в результате чего его постоянные издержки составляют 200000 рублей в день. В таблице 5-4 представлена взаимосвязь между количеством пекарей (L), работающих в течение восьми¬часового дня в пекарне, и количеством буханок хлеба, выпекае¬мого ими за день (Q). Каждому нанимаемому пекарю Николай Фомич платит 50000 рублей в день. Из таблицы также видно, что Николай Фомич постепенно расширяет свой бизнес, нани¬мая дополнительных пекарей, т. е. увеличивая затраты труда Количество пекарей, работающих в течение дня (L) Постоянные дневные издержки (FC) (тыс. руб. в день) Количество буханок в день — Q (шт.) 0 200 0 1 200 300 2 200 550 3 200 750 4 200 900 5 200 1000 6 200 1050 Используя приведенные выше данные о предприниматель-ской деятельности Н.Ф.Хлебникова, рассчитайте переменные и общие издержки линии-пекарни при условии, что труд является единственным переменным фактором производства.

Автор: Гость