ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НУЖНО!!!!!!!!!! Почему в осуществлении простых рефлексов не участвует кора головного мозга?

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НУЖНО!!!!!!!!!! Почему в осуществлении простых рефлексов не участвует кора головного мозга?

Автор: Гость