ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НУЖНО!!!!!!!!!! Почему в осуществлении простых рефлексов не участвует кора головного мозга?

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НУЖНО!!!!!!!!!! Почему в осуществлении простых рефлексов не участвует кора головного мозга?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
тогда! где расположено тело исполнительного нейрона рефлекторной дуги коленного рефлекса??
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