Помогите пожалуйста срочно нужно сочинение на лингвистическую тему по высказыванию Пешковского основным выразителем отношения между предметом и действ ием является предлог даю 70 баллов Текст:Алька любит сидеть в...

Помогите пожалуйста срочно нужно сочинение на лингвистическую тему по высказыванию Пешковского основным выразителем отношения между предметом и действ ием является предлог даю 70 баллов Текст:Алька любит сидеть верхом на изгибе ствола берёзы и представлять, будто это лошадь, и ему кажется, что он богатырь из сказки. И лошадь у него волшебная, великанская, потому что высоко под облаками шумит её зелёная грива и выходит конь на простор и несёт Альку по сказочным странам. Было всё хорошо, но вдруг нависла над Зелёной Гривой беда. Подошёл как-то высоченный парень в клетчатой рубахе. На плече он нёс длинную тяжёлую рейку с белыми и чёрными отметинами. Парень спросил: – Березу объезжаешь, значит? – Нет, – тихо сказал Алька, – Это я играю. Парень закурил и лениво сообщил: – Ну, скоро твоей игре конец! – Почему? – спросил Алька, с беспокойством глядя на незваного гостя. Тот охотно объяснил: – Здесь мост через овраг построят. (15)А берёзу твою – под корешок. – Дяденька, не надо, она же красивая! – крикнул Алька и прыгнул на землю. – Ха! Не надо! А мост? – А если в другом месте сделать мост? – попросил Алька. – Тут везде места много, чтобы его построить. Он двумя руками держал Зелёную Гриву за ствол, будто над ней уже занесли топор. Парень затоптал недокуренную папиросу и объяснил: – Новое место искать надо, а я, пацан, устал, и, конечно, некогда мне. Меня помощник ждёт на той стороне. Он поднял рейку и вдруг ухмыльнулся. – Слушай, малёк, давай заключать договор: ты хватай мою рейку и тащи, а я за это, может быть, завтра найду для моста другое место. По рукам? Алька поспешно кивнул: не спорить же с человеком, от которого зависит жизнь Зелёной Гривы! – Хватай и двигай вперед, – ухмыляясь, велел парень. Алька торопливо схватил тяжеленную рейку. Он еле тащил её и скоро совсем выбился из сил, а парень поднимался впереди и иногда оглядывался: – Ползёшь, пацан? Алька молча кивал и полз вверх по косогору. Он боялся сказать, что очень устал. Вдруг тогда этот парень разозлится и срубит Зелёную Гриву, несмотря на то, что Алька выполнил его условие? Наверху стоял мужчина в серой кепке и парусиновом пиджаке. – Ты откуда, малец? – услышал он густой голос. – Руку давай. Ух, и увозился! Мать-то тебе задаст. А рейку где взял? Алька оглянулся и кивнул на парня, который, ухмыляясь, подходил к ним. – А ну, Касюков, – негромко сказал мужчина, – отвечай, ты что это с ребёнком делаешь? – А что, Матвей Сергеевич, – всё ещё улыбаясь, без зазрения совести начал парень, – трудовое воспитание. На щеках Матвея Сергеевича заходили тугие узлы. – Вот возьму я эту рейку, – тихо сказал он, – и сломаю о твой хребет. Ах ты дуб-бина! Я тебя с практики к чёртовой бабушке отошлю и в техникум напишу! Я тебе устрою баню! А зачем ты, малец, этого балбеса слушал? – Он сказал… берёзу срубят… если не понесу, – прошептал Алька. – Берёзу? – Ага. Вон ту. Потому что будет мост… Дяденька, правда срубят? Матвей Сергеевич чуть улыбнулся. – Твоя, что ли, берёза-то? – поинтересовался он. – Моя… То есть она ничья. Я играю с ней. Правда срубят? – снова со страхом спросил он. – Нет, – сказал Матвей Сергеевич. – Чего же дерево губить? Он обнял Альку и прижал к себе. – Расти, сынок. Из тебя настоящий человек выйдет