Помогите пожалуйста!!!!! Срочно!!!!!! Проведите фенологические наблюдения за изменениями,происходящими в жизни растений!!!
Разное
Помогите пожалуйста!!!!! Срочно!!!!!! Проведите фенологические наблюдения за изменениями,происходящими в жизни растений!!!
Ответ(ы):
Гость:
Осенью,так как не хватает солнца,в зелёных растениях не происходит фотосинтез или происходит слишком медленно и поэтому листья на деревьях желтеют,так как не хватает влаги-осушаются и рассыпаются так как погибают микроэлементы.Это как к примеру.
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