Помогите пожалуйста!!!!! Срочно!!!!!! Проведите фенологические наблюдения за изменениями,происходящими в жизни растений!!!

Гость: Гость:

Осенью,так как не хватает солнца,в зелёных растениях не происходит фотосинтез или происходит слишком медленно и поэтому листья на деревьях желтеют,так как не хватает влаги-осушаются и рассыпаются так как погибают микроэлементы.Это как к примеру.