ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО среднее арифметическое девяти чисел равно 14,2.Среднее арифметическое первых пяти чисел из них равно 12,6. Найдите среднее арифметическое остальных чисел

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО среднее арифметическое девяти чисел равно 14,2.Среднее арифметическое первых пяти чисел из них равно 12,6. Найдите среднее арифметическое остальных чисел
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