ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО среднее арифметическое девяти чисел равно 14,2.Среднее арифметическое первых пяти чисел из них равно 12,6. Найдите среднее арифметическое остальных чисел
Разное
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО среднее арифметическое девяти чисел равно 14,2.Среднее арифметическое первых пяти чисел из них равно 12,6. Найдите среднее арифметическое остальных чисел
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