помогите пожалуйста срочно в соответствии с планом издания в фотоальбоме, посвящённом Москве, должно быть 132иллюстрации. В художественный совет посту пило 120 фотографий современного города созданные художниками прош...

помогите пожалуйста срочно в соответствии с планом издания в фотоальбоме, посвящённом Москве, должно быть 132иллюстрации. В художественный совет посту пило 120 фотографий современного города созданные художниками прошлых веков иллюстрации, которых в 5 раз меньше, чем фотографий, но они должны быть обязательно размещены.Все ли фотографии современной Москвы разместятся в фотоальбоме? Найди решение задачи, вычисли и поясни ответ задачи тоже с пояснениями.

Найдём количество иллюстраций прошлых веков. Так как их в 5 раз меньше, чем фотографий современного города, значит, их 120/5=24 штуки. Всего в издании должно быть 132 иллюстрации, из них 24 обязательно иллюстрации художников прошлых веков. Значит, на фотографии современного города остаётся 132-24=108 мест. А в художественный совет поступило 120 фотографий, значит, они разместятся не все. Ответ: нет, не все.