Помогите пожалуйста! Срочно! Вставь слова в песню: P.s. там где я буду ставить трех точье это означает что нужно вставить слово, а еще я пишу на украинском если не понимаете у краинский но хочете помочь перевидите в п...

Помогите пожалуйста! Срочно! Вставь слова в песню: P.s. там где я буду ставить трех точье это означает что нужно вставить слово, а еще я пишу на украинском если не понимаете у краинский но хочете помочь перевидите в переводчике. Дощ ..., і світлі ручаї в синє море ... воду. Може, так і ці пісні мої в океан співучего народу ... , як світлі ручаї. Хай струмок те море ... і не буде слави по мені. Як хмарина мусить воду ... Так і я всю душу- у пісні.