Помогите пожалуйста! срочно, заранее спасибо. нужно придумать предлодение со словом насторожено что бы в предложении был кратким причастием. например бойцы насторожены
Помогите пожалуйста! срочно, заранее спасибо. нужно придумать предлодение со словом насторожено что бы в предложении был кратким причастием. например бойцы насторожены
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Хм, ну смотри: кр. приагательное отвечает на вопрос каково? - насторожено. А наречие - как? насторожено. Внимательней проверь свое задание, тут легко перепутать.