Помогите пожалуйста! срочно, заранее спасибо. нужно придумать предлодение со словом насторожено что бы в предложении был кратким причастием. например бойцы насторожены

Помогите пожалуйста! срочно, заранее спасибо. нужно придумать предлодение со словом насторожено что бы в предложении был кратким причастием. например бойцы насторожены

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Хм, ну смотри: кр. приагательное отвечает на вопрос каково? - насторожено. А наречие - как? насторожено. Внимательней проверь свое задание, тут легко перепутать.
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