ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО!!!1.Культурные и дикорастущие; однолетние и многолетние; лекарственные и декоративные. Жизненные формы растений: деревья , кустарники, кустарнички, травы. 2. Сходство и отличие змей и ящериц. Значение змей в природе и в жизни человека. 3.Внимание: непроизвольное и произвольное. Колебание внимания. Рассеянность и сосредоточенность. Переключение внимания.