Помогите пожалуйста! Три семьи - Пляжниковы, Рыбалкины и Грибниковы - сняли дачу на лето за 1100 евро. Сколько денег должна заплатить каждая семья, если Пляжниковы пользовалис ь дачей 24 дня, Рыбалкины - 28 дней и Гри...
Помогите пожалуйста! Три семьи - Пляжниковы, Рыбалкины и Грибниковы - сняли дачу на лето за 1100 евро. Сколько денег должна заплатить каждая семья, если Пляжниковы пользовалис ь дачей 24 дня, Рыбалкины - 28 дней и Грибниковы - 36 дней ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Лето-июнь,июль,август 92 дня 1100:92(дня в трех летних месяцах)=11,95 сутки проживания 11,95:3=3,98 сутки для каждой семьи 24*3,98=95,52 пляжниковы 28*3.98=111,44 рыбалкины 36*3,98=143,28 грибниковы