Помогите пожалуйста! Три семьи - Пляжниковы, Рыбалкины и Грибниковы - сняли дачу на лето за 1100 евро. Сколько денег должна заплатить каждая семья, если Пляжниковы пользовалис ь дачей 24 дня, Рыбалкины - 28 дней и Гри...

Помогите пожалуйста! Три семьи - Пляжниковы, Рыбалкины и Грибниковы - сняли дачу на лето за 1100 евро. Сколько денег должна заплатить каждая семья, если Пляжниковы пользовалис ь дачей 24 дня, Рыбалкины - 28 дней и Грибниковы - 36 дней ?