Помогите пожалуйста, У меня такая задача! Пауки сплели 4 одинаковых кокона и израсходовали 90 метров липкой нити. Сколько метров липкой нити потребует ся для 8 таких же коконов?
Помогите пожалуйста, У меня такая задача! Пауки сплели 4 одинаковых кокона и израсходовали 90 метров липкой нити. Сколько метров липкой нити потребует ся для 8 таких же коконов?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)1 м=100 (см)-перевели. 2)90*100=9000 (см) - 9 (м) 3)9000/4=2250 (см) 2 (м) 250 (см) - уходит на 1 кокон. 4)2250*8=18000 (см) - 180(м) - ушло на 8 коконов. Ответ:180 метров липкой нити потребуется