Помогите пожалуйста.!! У Васи два друга Петя и Толя. День рождения Толи будет ровно через 100 дней после дня рождения Васи. А день рождения Пети был того же числа, что идея ро ждения Васи, но в предыдущем месяце. Могу...

Разное

Помогите пожалуйста.!! У Васи два друга Петя и Толя. День рождения Толи будет ровно через 100 дней после дня рождения Васи. А день рождения Пети был того же числа, что идея ро ждения Васи, но в предыдущем месяце. Могут ли дни рождения Пете и Толи прийтись на один день недели? Обоснуйте свой ответ. Спасибо))

Автор: Гость