Помогите пожалуйста.!! У Васи два друга Петя и Толя. День рождения Толи будет ровно через 100 дней после дня рождения Васи. А день рождения Пети был того же числа, что идея ро ждения Васи, но в предыдущем месяце. Могу...
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Помогите пожалуйста.!! У Васи два друга Петя и Толя. День рождения Толи будет ровно через 100 дней после дня рождения Васи. А день рождения Пети был того же числа, что идея ро ждения Васи, но в предыдущем месяце. Могут ли дни рождения Пете и Толи прийтись на один день недели? Обоснуйте свой ответ. Спасибо))
Ответ(ы):
Гость:
В месяце может быть 28,29,30 или 31 день. Таким образом разность в неделе между днями рождения Пети и Васи 0,1,2 или 3 дня. 100 дней даёт (100/7 остаток) 2 дня, то есть разница между днями недели ДР Васи и Толи 2 дня Сложив получаем, что между днями недели ДР Пети и Толи 2,3,4 или 5 дней. Это не ноль, значит ответ: Нет не могут
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